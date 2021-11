Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Brand auf Balkon im Obergeschoss - Rauchentwicklung im Erdgeschoss beim Folgeeinsatz

Bonn (ots)

Bonn, Tannenbusch, Riesengebirgsstraße, 06.11.2021; 14:46 Uhr. Am Samstagnachmittag wurde die Leitstelle der Feuerwehr Bonn telefonisch über einen Brand im zweiten Obergeschoss an der Riesengebirgsstraße informiert. Zum Meldezeitpunkt war unklar ob sich noch Personen in der Wohnung befanden. Daher wurde der Einsatz mit "Menschenleben in Gefahr" eröffnet. Bei Eintreffen brannte es auf einem rückwärtigen Balkon. Die Befürchtung, dass sich noch Menschen in der Wohnung befinden, konnte Gott sei Dank schnell ausgeschlossen werden. Ein Trupp unter Atemschutz konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Drei Personen wurden vom Rettungsdienst betreut, da sie etwas Rauch eingeatmet hatten. Zwei davon wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Die Wohnung wurde mittels Lüfter vom eingedrungenen Rauch befreit. Im Anschluss an die Maßnahmen der Feuerwehr wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Gegen 15:50 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Im Einsatz waren 33 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr, der Löscheinheit Buschdorf der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie des Führungsdienstes.

Im Anschluss an den Einsatz wurden die Kräfte der Feuerwehr der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur Kekulestraße in Poppelsdorf gerufen. Dort hatte eine angebrannte Pizza für eine Rauchentwicklung gesorgt. Der ersteintreffende Rettungswagen hatte bereits die Bewohnerin aus der Wohnung geführt. Die Kräfte der Löscheinheit Endenich kontrollierten die Wohnung, die Feuerwache 1 leiteten die Lüftungsmaßnahmen ein. Verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand. Für die Dauer des halbstündigen Einsatzes musste die Kekulestraße gesperrt werden.

