Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Zimmerbrand in Sammelunterkunft

Bonn (ots)

Bonn, Kessenich, Rheinweg 63, 25.10.2021, 20:59 Uhr. Am Abend des 25.10.2021 wurde die Feuerwehr Bonn durch die automatische Brandmeldeanlage zur Sammelunterkunft Rheinweg alarmiert. Der zufällig in der Nähe befindliche Rettungsdienst konnte bereits vor Eintreffen der Feuerwehrkräfte eine erste Erkundung durchführen und die Menschenrettung einleiten. Durch das schnelle Handeln konnte eine männliche, im Rauch stehende Person mittels Crahsrettung aus dem Gefahrenbereich verbracht werden. Nach erster Rückmeldung handelte es sich um die einzige Person im Gefahrenbereich. Das restliche Gebäude war zu dem Zeitpunkt bereits vollständig geräumt. Bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte war aus dem Entstehungsbrand ein voll entwickelter Zimmerbrand entstanden, der angrenzende Flurbereich großflächig verraucht. Ein Angriffstrupp unter Atemschutz begann von außen mit der Brandbekämpfung. Ein zweiter Trupp erkundete das ebenfalls verrauchte Obergeschoss zur Sicherheit. Parallel wurden bereits erste Lüftungsmaßnahmen mittels zweier Hochleistungslüfter eingeleitet. Die aus dem Gefahrenbereich gerettete Person wurde durch den Rettungsdienst betreut. Nachdem für beide Geschosse die Rückmeldung der vollständigen Räumung bestätigt werden konnte und die Lüftungsmaßnahmen Erfolg zeigten, wurde die Einsatzstelle an die Kriminalpolizei übergeben. Da das Gebäude mit bis zu 70 Personen belegt war, wurden durch das vor Ort befindliche Amt für Soziales und Wohnen unmittelbar Ausweichunterkünfte organisiert. Der Containerbau selbst ist derzeit nicht bewohnbar. Im Einsatz waren 32 Einsatzkräfte der Feuerwachen 2 und 3 der Berufsfeuerwehr, der Löscheinheit Kessenich der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie des Führungsdienstes.

