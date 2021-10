Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Einsätze durch Sturmtief

Bonn (ots)

Stadtgebiet Bonn, 21.10.2021; Stand 14 Uhr

Seit dem frühen Morgen griffen die Ausläufer der Sturmtiefs Ignaz und Hendrik auf die Bundesstadt Bonn über. Bis 14 Uhr mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bonn zu 39 Einsatzstellen im gesamten Stadtgebiet ausrücken. Örtliche Einsatzschwerpunkte gab es nicht. An den Einsatzstellen mussten umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste zerlegt, sowie lose Gebäudeteile gesichert werden. Die Derlestraße in Medinghoven, Hauptzufahrt zum Heliosklinikum, musste für mehrere Stunden gesperrt werden, um einen stark beschädigten Baum in Schräglage, Stück für Stück abtragen zu können. Der Individual- und ÖPNV-Verkehr wurde in der Zeit umgeleitet, der Betrieb des Klinikums wurde durch die Maßnahmen nicht eingeschränkt.

Aktuell werden noch zwei Einsatzstellen abgearbeitet, weitere Einsätze stehen nicht an.

Verletzt wurde durch die Auswirkungen des Sturms bisher niemand.

Im Einsatz waren alle Feuerwachen der Berufsfeuerwehr und die Löscheinheiten Dransdorf, Röttgen, Buschdorf, Rheindorf, Duisdorf und Oberkassel der Freiwilligen Feuerwehr. Die Leitstelle und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr wurden am Vormittag personell verstärkt.

