Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Dachstuhlbrand bei der Firma Atlantic GmbH

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde die Feuerwehr Bonn um 03:38 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in die Gartenstraße auf das Gelände der Firma Atlantic GmbH gerufen. Gebrannt hatte es dort in einer der Produktionshallen für Schleifscheiben in der Dachkonstruktion. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits einen Teilbereich des Dachstuhles erfasst und war dort schon auf einer Fläche von ca. 100 m² durchgebrannt. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Halle. Durch den gezielten Einsatz von 2 Löschtrupps mit Atemschutzgeräten und Wärmebildkameras sowie unter Vornahme von 2 C-Strahlrohren, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausdehnung verhindert werden. Zur Unterstützung der vorgehenden Trupps und zur Rauchfreihaltung wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt. Nach Abschluss der Löscharbeiten und abschließender Kontrolle mit der Wärmebildkamera, wurde der Einsatz um 06:10 Uhr beendet. Im Einsatz waren die Löscheinheiten der Feuerwachen 2 und 1, die Löscheinheit Beuel der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst und der Einsatzführungsdienst der Berufsfeuerwehr Bonn mit insgesamt 26 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell