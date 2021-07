Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit zwei lebensgefährlich Verletzten Personen in Brake

Delmenhorst (ots)

Leider müssen wir mitteilen, dass die 54-jährige Beifahrerin bereits am Freitag, 09. Juli 2021, ihren schweren Verletzungen erlegen ist.

Erstmeldung:

Am Donnerstag, 8. Juli 2021, um 17:30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 212 in Brake ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 61-Jähriger Fahrer eines PKW Ford befuhr die B212 von Brake in Richtung Elsfleth. An der Unfallörtlichkeit in der Gemarkung Käseburg kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum.

Der Mann aus dem Landkreis Friesland und seine 54-Jährige Mitfahrerin, ebenfalls aus dem Landkreis Friesland, erlitten lebensgefährliche Verletzungen und wurden in dem PKW eingeklemmt.

Die freiwilligen Feuerwehren Elsfleth und Hammelwarden waren mit circa 60 Einsatzkräften zur Rettung der Fahrzeuginsassen eingesetzt. Mittels zweier Rettungshubschrauber wurden die Unfallbeteiligten zur weiteren Behandlung in Kliniken im Ammerland bzw. Oldenburg geflogen.

Zur Unterstützung der polizeilichen Ermittlungen und Klärungen der Unfallursache wurde ein externer Gutachter eingesetzt.

Der beteiligte PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Schadenshöhe wird auf circa 12.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell