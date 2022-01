Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 20-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab, zwei Bottroper leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag erlitten zwei Bottroper leichte Verletzungen bei einem Unfall auf der Rentforter Straße. Der 20-jährige Fahrer war gegen 21:20 Uhr auf der Rentforter Straße in Richtung Oberhofstraße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stehen kam. Dabei verletzten sich sowohl der Fahrer, als auch sein 18-Jähriger Mitfahrer. Ein Rettungswagen war vor Ort. Der 18-Jährige wurde im Nachgang ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 5.000 Euro.

