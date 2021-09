Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schmierereien in Feldberg/ LK MSE-Zeugen gesucht

Neustrelitz (ots)

In der Nacht zum 26.09.2021 sprühten unbekannte Täter einen Schriftzug mit schwarzer Farbe auf das Gebäude der Gemeindeverwaltung in 17258 Feldberg, in dem sich heute das Wahllokal befindet. Vermutlich durch dieselben Personen wurden Wahlplakate am Ortseingang aus Richtung Wittenhagen sowie in der Strelitzer Straße/ Alter Landweg mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Schriftzügen beschmiert. Insgesamt entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen dieser Straftaten sich beim Polizeihauptrevier Neustrelitz Telefon 03981258224 oder jeden anderen Polizeidienststelle oder über das Internet www.polizeimvnet.de zu melden.

Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag Rüdiger Ochlast Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg

