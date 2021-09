Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Demonstration in Greifswald

Greifswald (ots)

Am 24.09.2021 führte die Bewegung "fridaysforfuture" einen Aufzug mit dem Thema "Globaler Klimastreik" in Greifswald durch. Dieser stand im Kontext mit einem europaweitem Aktionstag der "fff-Bewegung". Der Anmelder rechnete mit 600 Teilnehmern. Der Aufzug führte nach einer Auftaktkundgebung Am Mühlentor durch die Greifswalder Innenstadt und endete mit einer Abschlusskundgebung wieder Am Mühlentor. Bereits zum Beginn der Auftaktkundgebung zeichnete sich ab, dass die prognostizierte Teilnehmerzahl übertroffen wird. Letztendlich waren es nach polizeilichen Schätzungen ca. 1500 Teilnehmer. Aus dem Aufzug heraus zerstörte ein Teilnehmer zwei Wahlplakate der AfD. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Von diesem Zwischenfall abgesehen, war der Aufzug friedlich, fröhlich und bunt. Durch die Versammlung kam es zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen entlang der Aufzugsstrecke.

