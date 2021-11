Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Falsche Nummernschilder am Auto und Elektroschocker dabei

Weißenberg (ots)

Ein polnisches Pärchen ging am 14. November auf der Autobahn 4 der Bundespolizei ins Fahndungsnetz. Grund waren die nicht zum Fahrzeug gehörenden Nummernschilder und mehrere verbotene Gegenstände, die unter das Waffengesetz fallen.

Die Beamten stoppten um 13:25 Uhr auf einem Parkplatz nahe Weißenberg die beiden in Richtung Görlitz fahrenden 33-Jährigen mit einem silbernen Ford Focus. Diesen hatten sie gerade erst gekauft aber noch nicht zugelassen. Am Wagen befanden sich nicht für den Ford ausgegebene Berliner Kennzeichentafeln. Der Mann hatte außerdem in seiner Umhängetasche einen Elektroschocker, einen Teleskopschlagstock und ein Pfefferspray ohne Prüfsiegel dabei. Er musste die Gegenstände den Beamten übergeben. Außerdem endete hier die Fahrt.

Da der Wagen weder versichert noch zugelassen war, mussten Strafanzeigen geschrieben werden. Außerdem ermittelt die Bundespolizei wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Polin und der polnische Mann verblieben auf freien Fuß und mussten sich um ihren Weitertransport kümmern.

