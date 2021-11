Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Wer vermisst da sein Nummernschild? - Teil 2

Bautzen (ots)

Ein Bundespolizeibeamter sah am 12. November 2021 auf seinem Nachhauseweg nach seiner Schicht etwa um 13:15 Uhr im Bereich der Czornebohstraße in Bautzen ein deutsches Nummernschild neben der Straße liegen. Eine Streife stellte das gute Stück sicher. Eine Überprüfung ergab, dass es an einen PKW aus dem Raum Weißwasser gehört, aber dort noch nicht vermisst wurde. Wie es an den Fundort gekommen ist, muss noch ermittelt werden.

Bereits am 8. November hatte ein aufmerksamer Bürger am Kundenparkplatz des Ebersbacher Kaufland Supermarktes ein Nummernschild gefunden und bei der Bundespolizei abgegeben. Dieses fehlte im ca. 560 Kilometer entfernten Landkreis Melle an einem Auto und war gestohlen worden.

