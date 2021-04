Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Auto prallte Parkhauspfeiler

Oberhausen (ots)

Am 18.04.2021, gegen 02:00 Uhr ist eine Frau (18) gegen einen Pfeiler in einem Parkhaus im Bero-Center in Oberhausen Stadtmitte gefahren. Dabei verletzte sie sich leicht.

Die Autofahrerin fuhr anscheinend durch das Parkhaus und prallte dann mit erhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve gegen einen der Pfeiler auf der rechten Seite. Die Frau machte keine weitere Angaben dazu. Vermutlich kam das Fahrzeug aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit von der Fahrlinie ab. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

