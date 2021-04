Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: PKW-Aufbrüche in Oberhausen-Schmachtendorf

Oberhausen (ots)

In der Nacht vom 16.04. auf den 17.04.2021 wurden im Bereich Oberhausen-Schmachtendorf durch bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Aus den PKW wurden u.a. Lenkräder, Navigationssysteme und andere Teile der Innenausstattung und Fahrzeugelektronik entwendet. Der Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro beziffert. Hinweise zu verdächtigen Personen oder entsprechenden Beobachtungen nimmt die Polizei in Oberhausen unter der Rufnummer 0208-8260 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de entgegen. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell