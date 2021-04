Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Geschwindigkeitsmessstellen in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Im Alltag kann es schon mal hektisch werden. Doch wer im Straßenverkehr die fehlende Zeit aufholen will, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Bitte fahren Sie deshalb umsichtig und vor allem nicht zu schnell. Die Polizei misst an vielen verschiedenen Stellen in Oberhausen - folgende Straßen werden vorab bekannt gegebenen:

Montag 19.04.2021: Höhenweg

Dienstag 20.04.2021: Wörthstraße

Mittwoch 21.04.2021: Landwehr

Donnerstag 22.04.2021: Von-Trotha-Straße

Freitag 23.04.2021: Parallelstraße

