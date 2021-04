Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Oberhausen (ots)

Am 17.04.2021 gegen 13:00 Uhr ist ein Kradfahrer (60) bei einem Verkehrsunfall im Bereich Falkensteinstraße/Ecke Lipperheidstraße in Oberhausen schwer verletzt worden.

Ein Autofahrer (28) fuhr auf der Falkensteinstraße in Richtung Stadtmitte und wollte in die Lipperheidstraße abbiegen. Der Kleinkraftradfahrer fuhr hinter ihm. Der Autofahrer fuhr langsamer und blinkte zunächst rechts. Er überlegte es sich und wollte dann nach links abbiegen. Der Kradfahrer überholte und es kam zur Kollision. Eine Fahrerlaubnis für das Krad konnte er nicht vorweisen. Der Mann wurde von einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

