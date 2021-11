Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mann muss wegen Hausfriedensbruch ins Gefängnis

Zittau (ots)

Ein 44-jähriger Tscheche muss die nächsten 50 Tage in der Justizvollzugsanstalt Bautzen verbringen. Bundespolizisten hatten den Mann bei einer Kontrolle am 12. November um 18:30 Uhr in Zittau festgenommen. Er wurde per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Görlitz gesucht. Das Amtsgericht Zittau hatte ihn im Januar 2019 wegen Hausfriedensbruch zu einer Geldstrafe in Höhe von 250,00 Euro verurteilt. Die hatte er nicht zahlen können und muss eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

