Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Manipulation an Fahrrad

Bad Segeberg (ots)

Am Samstagnachmittag (18.09.2021) ist ein 13-Jähriger in der Waldschneise im Einmündungsbereich "An der Alsterquelle" schwer gestürzt. Es besteht der Verdacht der vorherigen Manipulation an seinem Fahrrad.

Gegen 14:30 Uhr beabsichtigte der Junge über den Kantstein hinweg auf die Fahrbahn zu fahren. Hierbei löste sich das Vorderrad aus dem Rahmen und der 13-Jährige stürzte. Er zog sich noch relativ leichte Verletzungen zu.

Allerdings ließ sich der Schnellspanner, der die Felge in der Gabel fixiert, weder vor Ort noch auf der vorherigen Strecke auffinden.

Es besteht der Verdacht, dass dieser im Vorweg mutwillig entfernt worden sein könnte.

Entsprechend ermittelt die Polizeistation Henstedt-Ulzburg derzeit wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei jeglicher Manipulation an Fahrrädern nicht um einen einfachen Streich handelt.

Wie der Vorfall gezeigt hat, kann es in der Folge zu nicht unerheblichen Verletzungen oder Schlimmerem kommen.

Die Beamten bitten Eltern ihren Nachwuchs entsprechend zu sensibilisieren.

Weiterhin bitten die Ermittler unter 04193 9913-0 um sachdienliche Hinweise.

