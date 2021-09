Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg- Unfall auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (20.09.2021) ist es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wilstedter Straße zu einem Parkunfall gekommen.

Gegen 10.10 Uhr parkte ein grauer Opel Corsa auf dem letzten Parkplatz am Gebäude des Supermarktes und wurde in dieser Zeit durch ein anderes Fahrzeug, vermutlich mit Anhängerkupplung, an der hinteren Tür der Fahrerseite angefahren. Die Tür wurde stark eingedrückt.

Nach erster Einschätzung dürfte der Sachschaden bei ca. 1.000 Euro liegen.

Die Beamten der Polizeistation Henstedt-Ulzburg bitten um sachdienliche Hinweise zum möglichen Verursacherfahrzeug unter 04193 -99130 oder henstedt-ulzburg.pst@polizei.landsh.de.

