Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen-Malmsheim: Audi beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 800 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch zwischen 12.20 Uhr und 12.30 Uhr an einem Audi, der in der Bachstraße in Malmsheim gegenüber dem Gesundheitshaus auf einem Parkplatz abgestellt war. Auf bislang unbekannte Art und Weise war der Pkw an der Beifahrerseite zerkratzt worden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, melden sich bitte unter der Tel. 07152 605-0 beim Polizeirevier Leonberg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell