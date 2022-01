Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Vier geparkte Autos beschädigt

Recklinghausen (ots)

30.000 Euro Sachschaden verursachte eine 27-jährige Autofahrerin aus Herten auf der Carl-Duisberg-Straße.

Sie fuhr am Dienstagabend (20:45 Uhr) ungebremst in ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurden insgesamt vier geparkte Autos ineinander geschoben.

Die 27-jährige und ihre 24-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht. Sie wurden in ein Krankenhaus gefahren.

Drei der beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell