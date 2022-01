Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen-Bad Dürrheim-Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sturmböen verursachen Sachschäden (04.01.2022)

Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu mehreren Schäden durch heftige Windböen kam es am Dienstag im Schwarzwald-Baar-Kreis.

In St. Georgen riss eine Sturmbö auf der Straße "August-Springer-Weg" gegen 11 Uhr einen Bauzaun um, der auf einen Ford Kuga und VW Bora stürzte. An beiden Autos entstanden leichte Beschädigungen.

Auf der Landesstraße 175 kam es zwischen Brigach und Rohrbach im Bereich "Hirzwald" und auf der Kreisstraße 5728 Höhe "Kesselberg" zu Windbruch, wobei umgestürzte Bäume die Straßen blockierten. Die Polizei sicherte die Gefahrenstellen bis zum Eintreffen von Mitarbeitern der Straßenmeisterei ab, welche die Bäume beseitigten.

Eine Sturmbö war gegen 15 Uhr für einen Schaden an einem Auto in Bad Dürrheim auf der Dieselstraße verantwortlich. Eine 66-Jährige stieg auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in ihren Mercedes, wobei ihr der starke Wind die Autotür aus der Hand riss. Die Tür prallte gegen einen daneben geparkten BMW und verursachte dort Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Ähnlich erging es einer 28-jährigen Frau auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf der Straße "Lindenpark" in Hüfingen gegen 16 Uhr. Auch ihr riss eine Sturmbö die Autotür auf, die an einem daneben geparkten Mazda CX 5 landete und dort eine Delle und Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro hinterließ.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell