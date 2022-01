Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen-Zoznegg, Lkr. Konstanz) In Schuppen eingebrochen (20.12.2021 - 04.01.2022)

Mühlingen-Zoznegg, Berenberg, Lkr. Konstanz (ots)

Bereits zum zweiten Mal haben sich unbekannte Täter an einem Lagerschuppen im Bereich der alten Ziegelei Mühlingen nahe dem Weiler Zoznegg-Berenberg zu schaffen gemacht. Im Zeitraum vom 20.12. bis 28.12.2021 brachen die Unbekannten eine Holztür zu dem von einem Motorradclub genutzten Lagerschuppen auf und betraten das Innere des Schuppens. Nach erster Überprüfung wurde jedoch nichts entwendet. Im folgenden Zeitraum, vom 28.12. bis 04.01.2022, machten sich Unbekannte erneut an dem Schuppen zu schaffen und versuchten in diesen einzubrechen. An der zuvor instand gesetzten Holztür des Schuppens wurden von den Nutzern am Dienstag wieder entsprechende Hebelspuren festgestellt. Die Holztür hatte dem neuerlichen Einbruchsversuch standgehalten. Die Polizei Stockach (07771 9391-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

