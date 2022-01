Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfallflucht im Industriegebiet (04.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Fahrer eines Lastwagens am Dienstag im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 9 Uhr auf der Straße "Auf Herdenen". Ein Unbekannter streifte auf einem Firmenparkplatz einen dort abgestellten BMW der 3-er Reihe. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Hinweise auf ihn erbittet die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0.

