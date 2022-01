Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Brandmelder ausgelöst (04.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Feueralarm hat am Dienstag gegen 12 Uhr Feuerwehr und Polizei auf der Friedrich-Ebert-Straße auf den Plan gerufen. Nachdem ein Brandmelder in einem Schulkomplex auslöste, rückte die Feuerwehr mit 22 Helfern an, um einen vermeintlichen Brand zu löschen. Wie sich herausstellte, gab es jedoch keinen Ernstfall in der momentan leeren Schule. Angestellte hatten bei Reinigungsarbeiten in einem Nebengebäude versehentlich einen Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr musste nicht eingreifen, es entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell