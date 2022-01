Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer begeht Unfallflucht (03.01.2022)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall mit Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro verursacht hat ein unbekannter Radfahrer am Montag gegen 16.30 Uhr auf der Max-Egon-Straße. Ein Mountainbike Fahrer fuhr erlaubt entgegen der Fahrtrichtung auf der Max-Egon-Straße. An der Einmündung zur Karlstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 31-jährigen Opel Fahrers. Der Radfahrer stürzte beim Zusammenprall, stand jedoch gleich wieder auf und setzte die Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder sich um den Blechschaden am Auto zu kümmern. Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Radfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell