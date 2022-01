Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Polizei bittet um Hinweise zu einer Ende Dezember aufgefundenen, leeren Schmuckschatulle

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einer am Montag, 20.12.2021, durch städtische Mitarbeiter am Vormittag auf einer Parkbank beim Krankenhaus Singen aufgefundenen und leeren Schmuckschatulle (siehe Lichtbild) bittet die Polizei Singen um Hinweise. In der leeren Schmuckschatulle, die vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag von einem Unbekannten auf der Parkbank bei der Krankenhauszufahrt an der Schaffhauser Straße abgelegt worden ist, befanden sich weitere leere Schmuckschachteln. Personen, die Hinweise zu der abgebildeten Schmuckschatulle geben können oder auch der oder die Eigentümer/-in werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen (07731 888-0) in Verbindung zu setzen.

