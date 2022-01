Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen - Homberg, K 6114, Lkr. Konstanz) Zusammenstoß mit freilaufender Kuh (03.01.2022)

Eigeltingen - Homberg, K 6114, Lkr. Konstanz (ots)

Rund 5.000 Euro Sachschaden an einem Kia Sportage und scheinbar eine unverletzte Kuh sind die Folgen eines Zusammenstoßes zwischen Auto und Tier, welcher sich am Montagabend kurz vor dem Ortseingang Homberg auf der Kreisstraße 6114 ereignet hat. Die 21-jährige Fahrerin des Kias fuhr kurz vor 18 Uhr von Eigeltingen in Richtung Homberg. Vermutlich zeitgleich war eine Kuh aus einer eingezäunten Weide "ausgebüxt" und hatte sich in einem Kurvenbereich kurz vor Homberg auf die Kreisstraße begeben. Dort kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem Kia der 21-Jährigen und der Kuh, die nach dem Unfall offensichtlich unverletzt davonlief. Auch die 21-jährige Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Tierhalter wurde von der eingesetzten Polizeistreife verständig und kümmerte sich um das entlaufene Tier.

