Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei entdeckt provisorischen Unterstand für Drogenverkäufe

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1170

Einen provisorischen Unterstand für mutmaßliche Drogenverkäufe haben gestern (28.10.2021) zivil gekleidete Polizisten in Dortmund-Westerfilde entdeckt.

Gegen 18.20 Uhr nahmen Polizeibeamte zur Bekämpfung der Drogenkriminalität unter anderem die Speckestraße und die Straße Am Schlosspark gezielt in den Blick. An einem Trampelpfad trafen die zivilen Polizisten auf einen 34-jährigen Dortmunder, der gerade aus einem Waldstück kam.

Weitere Beamte nahmen direkt den Trampelpfad und dessen Ende in den Blick und entdeckten dort augenscheinlich einen provisorischen Unterstand für Drogenverkäufe sowie einen 18-jährigen Dortmunder. Die beiden Dortmunder machten nicht nur widersprüchliche Angaben gegenüber der Polizei, in dem "Unterstand" entdeckten die Polizisten auch von Dealern häufig mitgeführte Gegenstände wie mutmaßliches Cannabis, Feinwaage, Bargeld und mehrere Mobiltelefone.

Die Gegenstände wurden sichergestellt, die zwei Dortmunder vorläufig festgenommen und ihre Wohnungen durchsucht. In der Wohnung des 18-Jährigen entdeckten die Beamten erneut Betäubungsmittel und kleine Druckverschlusstütchen sowie einen weiteren 33-jährigen Tatverdächtigen aus Dortmund, der offenbar Cannabis bei sich hatte sowie mehrere Handys und Bargeld. Auch seine mitgeführten Gegenstände stellten die Polizeibeamten sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Männer entlassen. Sie erwarten nun Strafverfahren, die Ermittlungen dazu dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell