POL-DO: Voorbereidingen politie op voetbalwedstrijd BVB tegen Ajax Amsterdam

Op woensdag 03.11.2021 vindt in het Signal Iduna Park in Dortmund de Champions League-wedstrijd tussen BVB en Ajax Amsterdam plaats. De politie van Dortmund bereid zich enige tijd voor op een grootscheepse inzet in Dortmund, de wedstrijd is geclassificeerd als een wedstrijd met een hoog risico.

De leider van de inzet, leidinggevende hoofdinspecteur Udo Tönjann, maakt vooraf al meteen duidelijk: `Sportliefhebbers en vreedzame voetbalfans zijn welkom in onze stad. Wij moeten echter ook duidelijk zeggen dat met name het meebrengen en verbranden van vuurwerk gevaarlijk en verboden is. De politie van Dortmund zal onverstoorbaar ingrijpen tegen daders en geweldplegers´.

De Dortmundse politie, die voor deze actie heel veel personeel inzet, zal proberen de twee fanclubs apart te houden. Geweldplegers zullen onmiddellijk worden vervolgd en kunnen in geen geval verwachten dat zij de wedstrijd in het stadion kunnen bekijken.

De politie vraagt voetbalsupporters om een vroege aankomst en om er begrip voor te hebben dat er tijdelijke verkeershinder rond het stadion kan zijn.

Het verbod op glas in de omgeving van het stadion moet worden opgevolgd.

De politie van Dortmund heeft op de inzetdag vanaf 11.00 uur tot het einde van de inzet een hulplijn voor burgers ingericht. Deze is bereikbaar onder het telefoonnummer 0231/132-5555. Bovendien zullen Nederlandstalige politieagenten voor deze operatie worden ingezet.

De politie zal op haar eigen sociale media-accounts op Facebook en Twitter informatie verstrekken over de actuele situatie van de inzet. Zoals gebruikelijk zijn er mobiele contactpunten voor de media beschikbaar voor persvertegenwoordigers in het gebied waar de operatie plaatsvindt.

Als bijlage bij dit persbericht vindt u de fan flyer van de Dortmundse politie voor de Amsterdamse fans.

