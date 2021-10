Polizei Dortmund

POL-DO: Polizeiliche Vorbereitungen für die Fußballbegegnung BVB gegen Ajax Amsterdam nahezu abgeschlossen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1168

Am Mittwoch, 03.11.2021, kommt es zur Champions League Begegnung zwischen dem BVB und Ajax Amsterdam im Signal Iduna Park in Dortmund. Die Dortmunder Polizei bereitet sich bereits seit geraumer Zeit auf einen Großeinsatz in Dortmund vor, die Begegnung wird als Hochrisikospiel eingestuft.

Der Polizeiführer des Einsatzes, Leitender Polizeidirektor Udo Tönjann, stellt zu Beginn direkt klar: "Sportbegeisterte und friedliche Fußballfans sind in unserer Stadt willkommen. Wir müssen jedoch auch deutlich sagen, dass insbesondere das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik gefährlich und verboten ist. Gegen Straf- und Gewalttäter wird die Dortmunder Polizei mit aller Konsequenz einschreiten."

Die Dortmunder Polizei, die sich personell für diesen Einsatz sehr stark aufstellt, wird versuchen, die beiden Fanlager voneinander zu trennen. Gewalttäter werden unmittelbar der strafrechtlichen Verfolgung zugeführt und können in keinem Fall damit rechnen, das Spiel im Stadion sehen zu können.

Die Polizei bittet die Fußballanhänger um frühzeitige Anreise und um Verständnis, dass es rund um das Stadion zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann.

Das Glasverbot im Bereich rund um das Stadion ist zwingend zu beachten.

Die Dortmunder Polizei hat am Einsatztag ab 11.00 Uhr bis zum Einsatzende ein Bürgertelefon eingerichtet. Dieses ist unter der Telefonnummer 0231/132-5555 zu erreichen. Zusätzlich werden im Rahmen dieses Einsatzes niederländisch sprechende Polizeibeamtinnen und -beamte eingesetzt.

Über die aktuelle Einsatzlage informiert die Polizei auf den eigenen social media Accounts bei Facebook und Twitter. Für Pressevertretungen stehen - wie üblich - mobile Medienanlaufstellen im Einsatzraum zur Verfügung.

Im Anhang an diese Presseerklärung finden Sie den Fanflyer der Dortmunder Polizei für die Amsterdamer Fans (in deutscher und in niederländischer Sprache).

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell