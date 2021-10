Polizei Dortmund

POL-DO: Neues im Fall der Supermarkträuber: Zeuge gibt entscheidenden Hinweis auf zweiten Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1162

Zu den mutmaßlichen Supermarkträubern, die am Dienstag einen Markt an der Straße Im Schellenkai überfallen hatten, gibt es Neuigkeiten: gestern (27.10.2021) gab ein Zeuge den entscheidenden Hinweis und meldete der Polizei, er habe den noch gesuchten mutmaßlichen Täter entdeckt.

Polizeibeamte stellten kurz nach dem Tipp des Hinweisgebers einen 15-jährigen Tatverdächtigen aus Gevelsberg an einem Kiosk an der Straße Im Schellenkai. Nach allen polizeilichen Maßnahmen wurde er an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Auch den 17-Jährigen entließen die Beamten nach den Vernehmungen Die beiden jungen Männer erwartet nun ein Strafverfahren - die Ermittlungen dazu dauern weiter an.

