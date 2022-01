Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Jungen Mann bedroht (03.01.2022)

Donaueschingen (ots)

Unbekannte haben am Montag gegen 21 Uhr auf der Bahnhofstraße einen jungen Mann bedroht. Ein 17-Jähriger wartete beim Donaueschinger Bahnhof auf einen Bus. Ihm näherten sich vier Männer, von denen einer plötzlich ein Klappmesser zog und begann, den jungen Mann zu provozieren. Aus Angst vor den Unbekannten übergab dieser ihnen sein Bargeld, worauf die vier ihn nicht weiter behelligten und davongingen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, in Verbindung zu setzen.

