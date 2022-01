Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Vorfahrtsunfall mit mehreren Verletzten (03.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Fünf Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 16.30 Uhr auf der Kreuzung der Vöhrenbacher-/ Saarlandstraße ereignet hat. Eine 48-jährige Nissan Qashqai Fahrerin fuhr auf der Vöhrenbacher Straße und wollte die Kreuzung in Richtung Volkertsweiler überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 55-Jährigen, der mit einem VW Caddy in Richtung Dattenbergstraße fuhr. Durch den Aufprall kippte der VW auf die Fahrerseite und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Liegen. Der Fahrer, eine 47-jährige Beifahrerin und zwei Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren erlitten leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Auch die Unfallverursacherin trug leichte Verletzungen davon und kam ebenfalls in eine Klinik. Abschleppdienste mussten beide Autos bergen, wobei die Polizei die Kreuzung kurzfristig sperren musste, was zu Behinderungen im Feierabendverkehr führte.

