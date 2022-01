Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Epfenhofen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Postbriefkasten beschädigt (03.01.2022)

Blumberg (ots)

Einen Briefkasten der Post beschädigt haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 12 Uhr, auf der Straße "Stadtweg". Die Täter beschädigten einen Briefkasten durch Böller und verursachten so einen Schaden in Höhe von rund 700 Euro. Hinweise auf die Unbekannten erbittet die Polizei in Blumberg unter der Telefonnummer 07702 4779360.

