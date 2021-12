Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Einbrecher werden am zweiten Weihnachtstag aus Einfamilienhaus vertrieben - Kripo sucht weitere Zeugen

Nettetal-Breyell (ots)

Am Sonntag gegen 12 Uhr sind zwei Männer in Breyell auf der Straße Natt in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie überkletterten einen Doppelstabmattenzaun und schmissen mit einem Stein die Glasscheibe einer rückwärtigen Terrassentür ein. Dabei beobachteten aufmerksame Nachbarn die beiden Einbrecher, die direkt die Polizei anriefen. Kurz darauf kamen die Hauseigentümer nach Hause, woraufhin die beiden Männer flüchteten. Sie überkletterten auf der Flucht erneut den Stabmattenzaun und fuhren mit einem Audi mit niederländischem Kennzeichen in Richtung Kölner Straße davon. Im Auto wartete ein dritter Mann. Einer der beiden Einbrecher war etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, hatte eine athletische Statur, war dunkel gekleidet und trug eine grüne Mütze. Der Zweite war etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß, hatte eine schlanke Statur, war ebenfalls dunkel gekleidet und trug eine blaue Baseballkappe. Der Fahrer des Fluchtautos war ebenfalls schlank, hatte dunkle Haare und trug eine weißgrüne Kapuzenjacke. Über den Umfang der Beute ist derzeit nichts bekannt. Die Kripo fragt nun: Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesem Bereich machen? Gibt es weitere Zeugen, die die Einbrecher oder das Fluchtfahrzeug gesehen haben? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (1105)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell