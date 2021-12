Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Willich (ots)

Am Samstag, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr, stiegen bislang unbekannte Täter vom Hinterhof kommend auf den Balkon einer Parterrewohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Von-Rolf-Straße in Willich. Sie hebelten die Balkontüre auf und durchsuchten in der Wohnung die Behältnisse. Nach ersten Erkenntnissen wurden Schmuck und ein Laptop gestohlen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (1103)

