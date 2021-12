Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 211224 Viersen-Süchteln: Versuchter Wohnungseinbruch

Viersen-Süchteln (ots)

Am Heiligabend versuchten zwei unbekannte Frauen gegen 12:50 Uhr in eine Wohnung auf der Grefrather Straße einzubrechen. Zunächst klingelten sie mehrfach an einer Wohnung in der dritten Etage, ohne dass ihnen geöffnet wurde. Nachdem sie sich Zugang zum Treppenhaus verschafften hatten klingelten sie erneut an der Wohnungstüre und versuchten dann, die Türe aufzubrechen. Die Wohnungsinhaberin, die auf das Klingeln nicht reagiert hatte, öffnete die Wohnungstüre, als sie ungewöhnliche Kratzgeräusche vernahm. Die beiden Frauen flüchteten daraufhin. Beide Frauen waren zwischen 20 und 25 Jahren alt und hatten schwarzes, glattes Haar. Eine Frau trug eine Weste. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen./jp (1100)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell