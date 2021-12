Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Überfall auf Tankstelle - Korrekturmeldung

Schwalmtal-Waldniel (ots)

In unserer Meldung 1096 hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Der Überfall auf die TOTAL-Tankstelle in Waldniel auf der Straße Ungerath war nicht wie berichtet am Dienstag, sondern am Mittwoch gegen 22.50 Uhr. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. /mr (1097)

