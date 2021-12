Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Überfall auf Tankstelle

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Dienstag gegen 22.50 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann den Geschäftsraum der TOTAL-Tankstelle auf der Straße Ungerath in Schwalmtal-Waldniel. Er ergriff den 19jährigen Mitarbeiter der Tankstelle am Arm und forderte unter Vorhalt einer Pistole die Öffnung der Kasse. Da dies mit einfachen Mitteln nicht möglich war, übergab der 19jährige dem mit einer Skimaske maskierten Mann eine Geldkassette mit einem kleinen Betrag Wechselgeld. Anschließend flüchtete der Täter mit der Kassette fußläufig in unbekannte Richtung. Zum Tatzeitpunkt befanden sich keine weiteren Kunden in den Räumlichkeiten. Der Täter wird als ca. 180cm groß, dunkel und mit übergezogener Kapuze bekleidet beschrieben. Er sprach dialektfrei Deutsch und führte einen Rucksack mit. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, verlief negativ. Zeugenhinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (1096)

