POL-GT: Zeugen gesucht - zwei Männer am Lilienweg verletzt angetroffen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zwei verletzte Männer waren in der Nacht zu Montag (06.12.) Grund für zwei Polizeieinsätze am Lilienweg.

Um 00.30 Uhr meldeten Zeugen einen leicht verletzten, stark alkoholisierten 32-jährigen Mann. Der nahezu ausschließlich rumänisch sprechende Mann machte rudimentäre Angaben darüber, dass er von ihm unbekannten Männern zuvor verletzt worden sei. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Gegen 02.40 Uhr wurde abermals ein verletzter Mann am Lilienweg gemeldet. Auch er konnte aufgrund sprachlicher Barrieren keine genauen Angaben zu dem Geschehenen machen. Auch in dem Fall ergaben sich Hinweise, dass es nach einem gemeinsamen Umtrunk zu einem körperlichen Übergriff gekommen war. Der 35-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ob es Zusammenhänge zwischen den Taten gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Es werden Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zu den Vorfällen machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

