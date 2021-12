Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Festnahme nach versuchtem Einbruch

Viersen (ots)

Am Donnerstag gegen 09.40 Uhr beobachtete eine Frau aus Willich, wie zwei Männer in ein Geschäft auf der Hauptstraße in Viersen einbrechen wollten. Hierbei hebelten die Täter mit einer Stange an der Eingangstür. Als das Duo die Zeugin bemerkte, gingen sie weg, stiegen in einen weißen Kleinwagen und flüchteten. Ein weiterer Zeuge, der den Einbruchsversuch ebenfalls bemerkt hatte, notierte sich das belgische Kennzeichen des Wagens. Mit mehreren Streifenwagen fahndete die Polizei nach dem Fahrzeuge. Kurz vor der Auffahrt zur A 40 hielt ein Streifenteam den Wagen an, die Einsatzkräfte nahmen die beiden Tatverdächtigen (kosovarisch, beide 41 Jahre alt) vorläufig fest. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen wurden beide wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. /wg (1098)

