Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfälle im Bereich der Bendorfer Brücke, BAB 48 Führen von Fahrzeugen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Polizeiautobahnstation Montabaur (ots)

1) 30.04.2021, 16:21 Uhr, VU, BAB 48, Gemarkung 56070 Koblenz

Am Freitagnachmittag um 16:21 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn (BAB) 48, in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach, in der Gemarkung Koblenz ein Verkehrsunfall. Im Baustellenbereich der Bendorfer Brücke touchierte ein Lkw beim Fahrstreifenwechsel einen neben diesem befindlichen Pkw. Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

2) 01.05.2021, 17:30 Uhr, VU, BAB 48, Gemarkung 56170 Bendorf

Um 17:30 Uhr am Samstag, dem 01.05.2021, kam es im Bereich der Bendorfer Brücke, BAB 48 in Fahrtrichtung Trier, diesmal im Gemarkungsbereich Bendorf, zu einem weiteren Verkehrsunfall. Es entstand erneut nur geringer Sachschaden, als eine 37-jährige Fahrerin von der Fahrbahn abkam und in Folge mit einer baustellenseitigen Warnbake kollidierte.

3) 01.05.2021, 18:50 Uhr, Betäubungsmittel, Gemarkung Montabaur

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt am Main, konnten beim 24 Jahre jungen männlichen Fahrer Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln konstatiert werden. Die Weiterfahrt wurde zum Kontrollzeitpunkt am Samstag, dem 01.05.2021 um 18:50 Uhr sodann untersagt und es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Betäubungsmittel wurden jedoch nicht mitgeführt.

4) 01.05.2021, 17:30 Uhr, Betäubungsmittel, Gemarkung Krunkel

Ebenfalls am Samstag, dem 01.05.2021, 17:30 Uhr, wurden bei einem 43-jährigen Fahrer eines Mercedes Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum erkannt. Der Fahrer war auf der BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt am Main, im Bereich der Gemarkung 56593 Krunkel, von einer Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Montabaur kontrolliert worden. Auch bei ihm wurden keine Betäubungsmittel aufgefunden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell