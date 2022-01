Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrer streift haltendes Auto (03.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Unfall hat am Montag gegen 19 Uhr auf der Weilersbacher Straße einen Blechschaden in Höhe von rund 7.500 Euro gefordert. Ein 57-jähriger Audi TT Fahrer fuhr auf der Weilersbacher Straße stadteinwärts und hielt an der Einmündung zur Schramberger Straße an, um einen 83-Jährigen mit einem Fiat Punto das Abbiegen in seine Richtung zu gestatten. Der Fiat Fahrer geriet dabei jedoch zu weit nach links und streifte mit seinem Auto den haltenden Audi. Beide Fahrer blieben unverletzt.

