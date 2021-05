Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbefugte Benutzung eines Fahrrads

Uslar (ots)

Uslar (La) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Freitag, den 30.04.2021, gegen 17.00 Uhr, und Samstag, den 01.05.2021, gegen 11.30 Uhr, ein Fahrrad, welches unverschlossen in einem Schuppen in der Straße "Zum kleinen Felde" abgestellt war. Das Fahrrad wurde anschließend in der Bahnhofstraße wieder aufgefunden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell