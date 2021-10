Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Dienstag, 26. Oktober 2021:

Peine (ots)

Edemissen: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Montag, 25.10.2021, gegen 13:50 Uhr

Am Montagmittag ereignete sich auf einem Parkplatz in der Hermann-Löns-Straße in Edemissen ein Verkehrsunfall, bei dem eine 71-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden ist. Demnach stieß eine 34-jährige Autofahrerin beim Rückwärtsausparken gegen den PKW der 71-Jährigen. Durch die Kollision verletzte sich die 71-Jährige leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

