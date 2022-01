Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag (09.01.2022) ein Fahrzeug an der Straße Mittlerer Pfad gestohlen. Die 23-jährige Fahrerin parkte ihren grauen BMW der 4er-Reihe gegen 00.30 Uhr in einer Seitenstraße zwischen den Gebäuden 15 und 25. Als sie gegen 11.00 Uhr zurückkam fehlte das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen LEO-GG 20. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell