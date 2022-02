Polizei Homberg

POL-HR: Baustelleneinbruch - Elektrokabel entwendet und zerschnitten

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 21.02.2022:

Schwalmstadt-Ziegenhain

Diebstahl und Sachbeschädigung auf Baustelle

Zeit: Freitag, 18.02.2022, 19:00 Uhr bis Samstag, 19.02.2022, 07:50 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag (18./19.02.2022) drangen unbekannte Täter im Steinweg in Schwalmstadt-Ziegenhain in eine Baustelle ein, entwendeten und zerstörten dort befindliche Elektrokabel.

Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Baustelle und entwendeten einen Teil der Netzwerk- und Stromkabel, die sich im Kellerbereich der Baustelle, befanden. Weitere Kabel, die auf der Baustelle bereits verbaut waren, zerschnitten die unbekannten Täter und ließen diese aber in der Folge am Tatort zurück.

Insgesamt entstand dadurch ein geschätzter Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe. Der Stehlschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Bereich beziffert.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Telefon 06691/943-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Breitenbach, PHK

-Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell