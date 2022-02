Polizei Homberg

POL-HR: Verkehrsunfall mit Schulbus- keine Verletzten

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 21.02.2022:

Neukirchen

Verkehrsunfall mit Schulbus

Unfallzeit: 21.02.2021, 07:14

Heute Morgen ereignete sich am Kreuzungsbereich der Landstraße 3161 (Kasseler Straße) und der Bundesstraße 454, ein Verkehrsunfall bei dem ein Schulbus mit einem Pkw zusammenstieß.

Ein 33-jähriger Neukirchener befuhr mit einem Schulbus die L 3161 aus Richtung Olberode kommend in Fahrtrichtung Schorbach. Am oben genannten Kreuzungsbereich konnte der Busfahrer den Schulbus aufgrund der eisglatten Fahrbahn nicht rechtzeitig abbremsen, sodass dieser in den Fahrbahnbereich der Bundesstraße 454 rutschte. Eine kreuzende 25-jährigen Pkw-Fahrerin, die die Bundesstraße 454 aus Richtung Asterode kommend in Fahrtrichtung Oberaula befuhr, konnte ihren Pkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß seitlich gegen den Schulbus.

Im Schulbus befanden sich zur Unfallzeit fünf Fahrgäste, darunter vier Jugendliche im Alter zwischen 16 und 17.

Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon. Der Schulbus konnte seine Fahrt fortsetzen.

Die Höhe des Sachschadens wurde auf 11.000 EUR insgesamt geschätzt.

