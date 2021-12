Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wildeshausen, LK Oldenburg: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Delmenhorst (ots)

Im Kellerraum eines 16-Parteienhauses in der Visbeker Straße, Wildeshausen, kam es am Samstag, 18.12.2021, 01:05 Uhr, aus bisher ungeklärter Ursache zum Ausbruch eines Feuers. Auf Grund der dadurch entstandenen Rauchentwicklung mussten die Bewohner teilweise durch die zuerst eintreffenden Polizeibeamten und im Weiteren durch die freiwilligen Feuerwehren über die Balkone evakuiert werden. Insgesamt 28 Personen wurden durch die alarmierten Rettungskräfte in Augenschein genommen. Ein 12-jähriges Mädchen wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Eingesetzt waren die Feuerwehren aus Wildeshausen, Düngstrup, Dötlingen, Neerstedt mit 56 Kräften sowie der Rettungsdienst der Rettungsdienst des Landkreises Oldenburg mit 28 Kräften.

