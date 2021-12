Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrzeugführer in Lemwerder unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Delmenhorst (ots)

In Lemwerder wurde am Sonntag, 12.12.2021, gegen 04:15 Uhr, auf der Stedinger Straße ein 23-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw durch Beamte des PK Brake kontrolliert. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein entsprechender Vortest verlief positiv auf gleiche mehrere Betäubungsmittel, so dass eine Blutentnahme und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens folgte.

