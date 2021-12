Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Fahrzeugführer auf der A 1 im Bereich der Gem. Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 12.12.2021, gegen 01:00 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der A 1 im Bereich der Anschlussstelle Groß Ippener ein Pkw aufgrund seiner Fahrweise auf. Bei der anschließenden, in der Ortschaft Groß Ippener durchgeführten Kontrolle des Fahrzeuges wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des 27 Jahre alten Fahrzeugführers festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,37 Promille. Daher wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

